Znany dziennikarz grzmi w sprawie Roberta Lewandowskiego! Kapitan reprezentacji Polski został zrównany z ziemią

Bezlitosna ocena Roberta Lewandowskiego. Serce pęka, gdy patrzy się na takie wpisy. Wygląda to coraz gorzej

Robert Lewandowski od dłuższego czasu jest w bardzo złej pozycji, wszystko za sprawą aktualnej formy, którą reprezentuje kapitan "biało-czerwonych". 35-latek przez ostatni brak skuteczności jest na językach wszystkich, ponieważ nie zapewnia Barcelonie takich wyników, jak w poprzednim sezonie. Ponadto złe wyniki reprezentacji Polski w eliminacjach mistrzostw Europy także odbiły się na Lewandowskim. Na temat sytuacji 35-latka wypowiedział się dziennikarz ESPN - Graham Hunter. - Lewandowski jest symbolem upadku. Mamy grudzień, tuż za rogiem mnóstwo ważnych meczów - Puchar Króla i Superpuchar, a reprezentant Polski od września nie strzelił gola ani w lidze, ani w Lidze Mistrzów. Rok temu trafiał już do siatki 13 razy w lidze i pięć razy w Europie - przekazał. Jednak nie jest to zgodne z prawdą, ponieważ Polak strzelił dwa gole w listopadzie przeciwko Deportivo Alaves

Sonda Czy Robert Lewandowski odejdzie z FC Barcelony? Tak Nie

Znany dziennikarz przejechał się po Robercie Lewandowskim! Padły ostre słowa w kierunku Polaka

Graham Hunter nie gryzł się w język i wprost opisał Polaka, jako najgorszego w drużynie. - Gdybyś oglądał Lewandowskiego po raz pierwszy, szczerze mówiąc, zastanawiałbyś się, jak do ch***** ktoś tak powolny i niezdarny może grać dla mistrzów Hiszpanii. Niedzielne zwycięstwo 1:0 z Atletico Madryt uwypukliło większość z tych cech. Wielokrotnie stwarzał sobie świetne okazje do zdobycia gola, a każdą z nich spartaczył. Co gorsza, jego pozbawione entuzjazmu, płytkie i niezdarne akcje często kosztowały Barcelonę inicjatywę - można przeczytać.

Dziennikarz powiedział wprost o tym, że Lewandowski stracił motywację do walki. - Uwodzicielski koktajl zawodowego rozczarowania, osobistego zadowolenia dolce vita i statusu nietykalnego w tym składzie sprawił, że 35-latek zaczął grać i pracować tak, jakby reszta zespołu była mu winna podanie piłki prosto na nogę na kilka metrów przed pustą bramką - zakończył.