Anna Lewandowska bije na alarm! To może wpływać źle na nasze zdrowie psychiczne, ma jedną ważną poradę!

Handlowiec, elektryk, stolarz – to nie serwis ogłoszeń o pracy. To rywale Lewandowskiego i spółki

Anna Lewandowska postanowiła powiedzieć o pewnym zagrożeniu, o którym nie mówi się dużo w przestrzeni medialnej. Trenerka zbadała, co może doprowadzić do złego samopoczucia i problemów ze zdrowiem psychicznym i swoimi odkryciami postanowiła podzielić się z fanami na mediach społecznościowych. Na to powinien uważać każdy!

Anna Lewandowska bije na alarm! To może powodować problemy w zdrowiu psychicznym

Lewandowska opisała na swoim Instagramie badania w ramach działalności jej cateringu "Super Menu by Anna Lewandowska". W raporcie znalazło się ważne stwierdzenie, z którego wynika jasno, że złe odżywianie się może wpływać negatywnie na nasze samopoczucie.

- Czy pamiętacie nasz raport @supermenu_by_anna_lewandowska „Zdrowie na talerzu”? Znalazła się w nim ważna informacja - to, co jemy wpływa także na nasze zdrowie psychiczne. Blisko 40 proc. badanych, którzy źle oceniali swoje zdrowie psychiczne deklarowało, że negatywnie ocenia także swój sposób odżywiania się. - pisała Lewandowska.

Jak zaznacza Lewandowska, są pokarmy, które mogą z miejsca sprawić, że będziemy czuć się o wiele lepiej.

-Niedobór witamin, antyoksydantów czy błonnika pokarmowego, który korzystnie wpływa na jelita, może pogarszać nasz nastrój. O czym zatem pamiętać? Co jest uznawane za naturalny booster dobrego samopoczucia? Tluste ryby, orzechy i nasiona, fasola i soczewica, jagody, ciemnozielone warzywa, szafran. - pisała Lewandowska.