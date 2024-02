Anna Lewandowska już tego nie kryje. Tak wychowuje małą Klarę, wylała wielkie uczucia przed tysiącami

Trudno uwierzyć w te wieści o polskiej kadrze. Jak to w ogóle możliwe?! Doszło do sensacyjnej zmiany

Anna Lewandowska chwali się macieżyństwem. Taką matką jest dla małej Klary!

Okazuje się, że córeczka Roberta i Anny Lewandowskich jest aktywnym uczestnikiem zajęć swojej mamy, a tak przynajmniej wynika z publikacji trenerki na mediach społecznościowych. Sama Lewandowska nie jest w stanie ukryć wielkiej ekscytacji związanej z tym, że córeczka jej towarzyszy i że sprawia jej to wielką radość. Słowa Lewandowskiej mówią w tej kwestii dosłownie wszystko. Jak przekonuje trenerka, przekazując swoją poradę dla rodziców, warto zapraszać dzieci do świata swoich pasji, gdyż może to tylko i wyłącznie pomóc im w przyszłości. Na samym zdjęciu widzimy, że Klara rzeczywiście z dużym zaangażowaniem śledzi zajęcia.

- To dla mnie takie fajne, że Klarka chce jeździć ze mną na treningi, tańce. Jest już na tyle duża, że sama bierze w nich udział i widzę, że sprawia jej to wielką frajdę. Warto pokazywać maluchom naszą pasję, bo inspirujemy ich tym do większej otwartości i zaczęchamy do rozwijania swoich - pisze Anna Lewandowska na swoich mediach społecznościowych.