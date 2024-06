Anna Lewandowska wszystko ogłosiła. W trakcie EURO zrobiła coś niesamowitego, ważne ogłoszenie!

Adam Buksa zmieni klub?! Oferta na stole, to byłby sportowy awans

Były reprezentant ze szczyptą nadziei przed meczami Polaków na EURO. „Może to doda drużynie skrzydeł?” [ROZMOWA SE]

Michał Probierz z pewnością tego podczas finałów EURO nie odpuści, powiedział to jasno. „Nikogo pytać się nie będę”

Druzgocąca opinia Bońka o Lewandowskim. Były prezes PZPN ostro podsumował kapitana. W tej roli go nie widzi

Anna Lewandowska postanowiła ogłosić swoją nową aktywność biznesową w trakcie EURO 2024. Trenerka i ukochana Roberta Lewandowskiego przyznała na swoich mediach społecznościowych, że już niebawem otworzy się jej zupełnie nowy projekt, który zostanie otworzony w samym centrum stolicy Katalonii - Barcelony. Sama gwiazda nie kryje już wielkiej ekscytacji tym, co się stanie!

Anna Lewandowska szczerze o wielkiej zmianie w swoim życiu. Otwiera wspaniały projekt

Lewandowska nie tak dawno temu sugerowała w rozmowie z "Dzień Dobry TVN", że planuje zrobić nowy projekt, który będzie otwarty w Barcelonie.

- Jak wiecie moi drodzy, bachata to jest moja nowa pasja. Teraz już nie tylko pasja, ale również pewien projekt biznesowy [...] Mogę też już powiedzieć, że będę chciała rozwijać ten projekt bachaty nie tylko w Polsce. W Barcelonie ruszam z siłownią, otwieram nowe miejsce treningowe, w którym będzie fitness, miejsce na trening personalny, pilates i w planie też jest szkoła tańca - powiedziała Anna Lewandowska.

- Kochani! Wspólnie z Edan Studios od kilkunastu miesięcy pracowaliśmy nad czymś wyjątkowym, a dziś w końcu mogę się tym z wami oficjalnie podzielić! Edan Studios to moje nowe multi-butikowe studio, w którym łączę wszystkie swoje pasje: fitness, pilates, taniec i zdrowy styl życia. To nie będzie tylko przestrzeń treningowa. Będzie to drugi dom dla miłośników aktywności fizycznej - pisze Anna Lewandowska za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych.