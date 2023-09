Antoni Piechniczek dostał pytanie o Lewandowskiego. Legenda postawiła sprawę jasno, padło porównanie do Messiego

Poczekali, aż Michał Probierz zostanie selekcjonerem i wyciągnęli mu to po latach! Ogłosili go trenerem reprezentacji Polski i się zaczęło

W ostatnim czasie pojawiło się sporo głosów, że Robert Lewandowski nie radzi sobie dobrze jako lider mentalny kadry i tym samym jako jej kapitan. Choć trudno nie zgodzić się z twierdzeniem, że Lewandowski raczej ma problemy z poderwaniem swoich kolegów do walki, to wciąż czołowy zawodnik na świecie i nie raz potrafił ratować ten zespół. Dlatego też nieliczne głosy o tym, by odebrać mu opaskę kapitańską, czy nawet posadzić na ławce, są mocno krytykowane. Nie inaczej jest w przypadku Antoniego Piechniczka, który nie wyobraża sobie takiego scenariusza przy nowym selekcjonerze.

Piechniczek nie ma wątpliwości w sprawie Lewandowskiego

W rozmowie z portalem WP SportoweFakty Antoni Piechniczek podkreślał zalety wyboru Michała Probierza na selekcjonera i zapewnia, że wierzy w jego powodzenie. Sam Probierz już zapowiedział, że Robert Lewandowski pozostanie kapitanem polskiego zespołu. Piechniczek zapytany o to, czy to słuszna decyzja, nie miał wątpliwości.

– Oczywiście, że słuszna! Czy wyobraża pan sobie sytuację, w której Lionel Messi po kilku słabszych meczach w kadrze Argentyny zostaje pozbawiony kapitańskiej opaski? – zadał pytanie w odpowiedzi legendarny trener. – Lewandowski jest najlepszym polskim piłkarzem ostatnich 30-40 lat. Nawet patrząc przez pryzmat prestiżu polskiego futbolu i jego oceny z zewnątrz to nie miałoby sensu. Gdyby opaskę przejął teraz ktoś inny, słyszelibyśmy z zagranicy głosy: "Co wy robicie? Macie Lewandowskiego i przeszkadzało wam, że był kapitanem?". Pozostawienie Roberta w roli kapitana to jedyny wybór. Koniec i kropka – podkreślił selekcjoner, który poprowadził Polskę do brązowego medalu mistrzostw świata w 1982 roku.