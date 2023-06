Arkadiusz Milik pokazał zdjęcie z wakacji z ukochaną i się zaczęło! Lawina ruszyła błyskawicznie, internauci nie dali o tym zapomnieć

To właśnie po to arabski klub ściągnął Czesława Michniewicza. Polski trener w Abha Club wszystko wyjaśnił

Gdy tylko zakończyło się ostatnie zgrupowanie reprezentacji Polski, zawodnicy rozjechali się do swoich domów, aby rozpocząć długo oczekiwane wakacje i krótki okres, w którym mogą pozwiedzać dalsze zakątki świata lub po prostu odpocząć od codziennej rutyny. Nie inaczej jest w przypadku Arkadiusza Milika, który razem ze swoją partnerką Agatą Sieramską wybrał się do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Miami. Chociaż, jak się okazuje, nie spodobało się to wielu fanom, którzy wciąć nie mogą zapomnieć i wybaczyć Polakom blamażu z Mołdawią.

Arkadiusz Milik i Agata Sieramska bawią się w Miami po blamażu Polski z Mołdawią. Wystarczyło jedno zdjęcie i internauci ruszyli

Już podczas ogłoszenia kolejnego towarzyskiego meczu reprezentacji Polski, który podopieczni selekcjonera Fernando Santosa rozegrają z Łotwą, rozgoryczeni kibice nie mieli zamiaru zostawić na piłkarzach suchej nitki i również pod ostatnim zdjęciem Milika z wakacji z ukochaną dali upust emocjom twierdząc, że napastnik biało-czerwonych tak naprawdę nie zasłużył na wakacje ani chwilę relaksu i cały czas powinien rozpamiętywać kompromitację, która miała miejsce na boisku w Kiszynowie przed kilkoma dniami. Zobaczcie sami, jakie słowa skierowali w stronę Milika widząc jego zdjęcie z Sieramską z wakacji, klikając w galerię zdjęć poniżej!