i Autor: Cyfra Sport Jakub Błaszczykowski

łzy same napływają do oczu

Aż nas ścisnęło w gardle, gdy Kuba Błaszczykowski powiedział to przed meczem Polska - Niemcy. Łzy same napływają do oczu

Waldemar Kowalski 16:35 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Towarzyskie spotkanie Polska - Niemcy, jakie zostanie rozegrane na PGE Narodowym jest niezwykle ważny przede wszystkim ze względu na fakt, że będzie to ostatnie spotkanie Jakuba Błaszczykowskiego w biało-czerwonych barwach. Tuż przed meczem nie mogło oczywiście zabraknąć konferencji z udziałem legendarnego piłkarza reprezentacji Polski. Po tych słowach w oczach wielu fanów mogły pojawić się łzy.