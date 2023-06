Podobnie jak podczas poprzednich zgrupowań reprezentacji Polski, codziennie od czasu jego rozpoczęcia kolejni piłkarze Biało-czerwonych pojawiają się na konferencjach prasowych, aby odpowiadać na pytania zgromadzonych dziennikarzy. W środę 14 czerwca na spotkaniu z mediami pojawił się Arkadiusz Milik, który m.in. wypowiedział się w bardzo ciepłych słowach o Jakubie Błaszczykowskim, który w meczu z Niemcami pożegna się z kibicami reprezentacji Polski. Przy okazji kibice mogli dowiedzieć się pewnej ciekawej rzeczy o kadrze Fernando Santosa.

Arkadiusz Milik ujawnił sekret szatni Fernando Santosa. Do tej pory napastnik reprezentacji Polski z czymś takim się nie spotkał

Portugalski szkoleniowiec odkąd objął reprezentację Polski wprowadza swoje zasady, przez co jeszcze niedawno mieliśmy do czynienia z ciszą medialną. Jak się okazuje, to nie koniec "nowości", jakie mają miejsce w szatni Biało-czerwonych. Po słowach Milika jasne stało się, że Santos do ostatniej chwili nie informuje swoich zawodników, kto w ogóle rozpocznie kolejne spotkanie, przez co ci muszą się cały czas starać.

Wieka tajemnica szatni Santosa ujrzała światło dzienne! Reprezentanci Polski muszą do tego przywyknąć, nowa rzeczywistość

- Nie lubię porównywać trenerów i selekcjonerów, bo każdy z nas jest inny. Składu dowiadujemy się w dniu meczu, już na stadionie. Nigdy nie miałem doświadczenia z żadnym z trenerów z taką sytuacją, więc na pewno są rzeczy nowe. - wyznał napastnik reprezentacji Polski pytany przez dziennikarzy, jak pracuje mu się z Portugalczykiem i jakie zauważył zmiany względem poprzednich selekcjonerów oraz trenerów, z jakimi miał okazję pracować.

