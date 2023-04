i Autor: Cyfra Sport Robert Lewandowski

wypunktował sam siebie

Aż serce się kraje po tej bezlitosnej samokrytyce Roberta Lewandowskiego! Szargały nim ogromne emocje, kiedy to wreszcie zobaczył

Waldemar Kowalski 8:10 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Obecnie Robert Lewandowski jest nie tylko jednym z najlepszych piłkarzy na świecie i legendą reprezentacji Polski, ale również wzorem do naśladowania dla wielu młodych piłkarzy, którzy chcą osiągnąć taki sam sukces. Kapitan Biało-czerwonych do wszystkiego dochodził ciężką pracą i uczył się na swoich błędach. Kiedy jednak Lewandowski ogląda siebie z dawnych lat, to szargają nim ogromne emocje. Teraz zmieniłbym to natychmiast.