Bartosz Salamon zaszalał na plaży. Poszło mu lepiej niż na EURO, pochwalił się swoim wyczynem

Środkowy obrońca reprezentacji spędza wakacje we Włoszech, a konkretnie na Sardynii, gdzie grał w piłkę w barwach Cagliari. Po samym turnieju w Niemczech nie mógł być za bardzo zmęczony, bo wystąpił tylko w pierwszym meczu przeciwko Holandii. Na Sardynii piłkarzowi znudziło się widocznie bezczynne leżenie i wziął udział w turnieju tenisa na plaży. Poszło mu o wiele lepiej niż z kolegami z reprezentacji na boiskach w Niemczech. Wspólnie z Emanuelem Lodo wygrali turniej debla, czym Salamon pochwalił się na Instagramie.

- Piękny dzień z turniejem tenisa plażowego w Cagliari. Dla mnie to stały przystanek, gdy jestem w Cagliari. Spektakularne otoczenie, dużo sportu i radości – napisał Salamon i dołączył kilka zdjęć z sardyńskiej plaży.

- Szkoda, że nie lansowałeś się tak w Niemczech podczas mistrzostw – skomentował wpis obrońcy Lecha jeden z internautów. - Zapraszamy na poznańskiego beach tennis'a! - to z kolei komentarz użytkownika beachtennis_poland. Salamon już niebawem dołączy do piłkarzy Lecha Poznań, przygotowujących się do nowego sezonu ligowego.

