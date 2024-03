Bartosz Slisz o atutach Walii. Na to zwraca uwagę, tego chciałby uniknąć w finale, sprawdzi się jego wizja?

Mają dużą jakość

Walia nie dała żadnych szans Finlandii. Czy podobnie będzie w starciu z Polską? W rywalizacji z tym rywalem przegraliśmy tylko raz i to bardzo dawno temu: w 1973 roku. - Walia to bardzo doba drużyna, dobrze zorganizowana w defensywie, która potrafi wyprowadzać kontrataki - powiedział Bartosz Slisz podczas konferencji prasowej. - Musimy być na to bardziej gotowi. Dlatego nie wymieniałbym nazwisk piłkarzy. Walia potrafi się dobrze ustawić w bloku defensywnym, która gra ustawieniem 3-4-3. Mają szybkich zawodników, którzy potrafią obrócić się z piłką i mają dużą jakość - dodał.

Na to liczy Nicola Zalewski w Romie i kadrze. Wyzwanie przed reprezentantem Polski, spełni je w barażu z Walią?

To będzie kluczem do sukcesu w Cardiff

Reprezentant Polski docenia atuty Walijczyków, ale uważa, że nasza kadra także ma atuty. - Jednak w dużym stopniu powinniśmy skupić się na swojej grze - tłumaczył Slisz. - Z mniej wymagającym rywalem jakim była Estonia pokazaliśmy, że potrafimy dobrze grać w piłkę. Musimy udowodnić to w następnym spotkaniu. Kluczem do sukcesu będzie kolektyw w defensywie i stwarzanie sobie sytuacji, aby nasi napastnicy jakąś z nich mogli wykorzystać i koniec końców cieszy się zwycięstwem - zaznaczył.

Piotr Zieliński powiedział to wprost przed finałem z Walią. Jest przekonany, że reprezentacja Polski to zrobi, ma rację? [WIDEO]

Żeby nie było "męczarni"

Slisz zapewnił, że wygrana z Estonią dodał kadrowiczom energii i pewności siebie. - Nastrój jest dobry po ostatnim zwycięstwie - wyznał. - Mam nadzieje, że przełożymy to na boisko, abyśmy cieszyli się grą, żeby to nie była "męczarnia". To będzie ciężkie spotkanie na ciężkim terenie. Ważne, żebyśmy stwarzali sobie sytuacje, żeby nie było ich jak na lekarstwo, ale żeby napastnicy mieli coś do roboty - podkreślił Slisz.

Jakub Moder o powrocie do reprezentacji Polski, finale z Walią. Mówi o minusie w meczu z Estonią, wskazuje, co napędza kadrę [WIDEO]

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Sonda Czy reprezantacja wyjdzie z baraży do EURO 2024? Tak Nie