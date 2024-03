Piotr Zieliński powiedział to wprost przed finałem z Walią. Jest przekonany, że reprezentacja Polski to zrobi, ma rację? [WIDEO]

Jakub Moder o powrocie do reprezentacji Polski, finale z Walią. Mówi o minusie w meczu z Estonią, wskazuje, co napędza kadrę

Do Cardiff z dobrym nastawieniem

Kadrowicz zdecydował, że nie przedłuży umowy z Napoli. Od tego czasu gra mniej we włoskim klubie. - Nie potrzebuję grania, żeby pokazać, że nadal potrafię grać w piłkę - powiedział Zieliński. - Dziwny jest ten sezon, ale cieszę się, że mecz z Estonią wyglądał na dobrym poziomie. Nie ukrywam, że czekałem na reprezentację. Zagraliśmy fajny mecz jako drużyna. Na pewno w dobrym nastawieniu lecimy do Cardiff - zadeklarował.

Nie było gorąco w szatni

W drugiej połowie kadrowicze popełnili błąd, który wykorzystała Estonia i strzeliła honorowego gola. - Nie, nie, nie było gorąco w szatni - zapewniał Zieliński. - Ważne, że strzeliliśmy pięć gol i wygraliśmy to spotkanie. Wiadomo, że nie chcemy tracić takich łatwych i głupich bramek. Dobrze to wyglądało w defensywie, ale jeden błąd i straciliśmy gola. Będziemy o tym pamiętać, bo Walijczycy też będą szukali swoich sytuacji długimi piłkami, wyrzutami z autu, stałymi fragmentami. Dlatego trzeba być czujnym - przestrzegał.

Zalewski zagrał kapitalnie

Asystę przy golu Zielińskiego zaliczył Nicola Zalewski, który po zmianie trenera w Romie stracił miejsce w wyjściowym składzie. - Nico to świetny piłkarz, zagrał kapitalne spotkanie - komplementował kadrowicza. - Zresztą tak, jak cała drużyna. Jest bardzo dobry technicznie, prawa, lewa noga. Robił co chciał z obroną Estonii. Wrzucił mi też super piłkę, dziękuję mu za to. Myślę, że fizycznie też bardzo dobrze wyglądał, choć nie gra regularnie, w małej ilości minut. Cieszymy się z tego, że daje dużo tej reprezentacji. Z Walią liczymy na niego, ale cała drużyna musi zagrać na tym samym poziomie - stwierdził.

Pojedziemy na EURO!

Jakie nadzieje Zieliński wiąże z finałem baraży z Walią? - Mieliśmy z nimi styczność przed dwoma laty, gdy graliśmy dwa mecze w Lidze Narodów - przypomniał. - Wiemy, że jest to ciężki rywal, agresywny i fizyczny. Przed nami się nie położą. Będą także chcieli wygrać to spotkanie. Ale ze swoją jakością, dobrą grą i nastawieniem to stać nas na to, żebyśmy wygrali ten mecz. Był optymizm. Każdy przyjechał z dużą chęcią wygrania tych barażów i pojechania na EURO do Niemiec. Jest pozytywna atmosfera. Uważam, że pojedziemy na to EURO - zapowiedział Zieliński.

