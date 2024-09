Brutalny atak na polskich kibiców w Chorwacji. Biało-czerwoni fani napadnięci przed meczem. Fatalne sceny

Tak Łukasz Skorupski ocenił strzał Luki Modricia z rzutu wolnego. Co za słowa reprezentanta Polski o kapitanie Chorwatów!

Chorwacka policja zatrzymała pięć osób, które brały udział w bójce wywołanej napaścią pseudokibiców reprezentacji piłkarskiej Chorwacji na kibiców Polski przed meczem drużyn narodowych obu krajów w Osijeku - ogłosiła agencja Hina. Do starcia między grupami kibiców doszło około godziny 18.00 w centrum Osijeku, gdzie w niedzielę rozegrany został mecz piłkarski Chorwacji i Polski w ramach Ligi Narodów. Policja potwierdziła, że wszczęła w sprawie śledztwo.

Do incydentu doszło niedaleko Hotelu Osijek, w którym przebywała reprezentacja Chorwacji. Około 50 młodych Chorwatów zaatakowało mniejszą grupę kibiców z Polski. "Bójkę stosunkowo szybko przerwała policja, zapobiegając poważniejszemu biegowi wydarzeń" - relacjonowały chorwackie media.

W pobliżu zdarzenia znalazł się chorwacki trener piłkarski Żeljko Sopić, który powiedział w rozmowie z portalem 24sata, że "była to jedna z tych chwil, w których wstyd jest być Chorwatem". "Ok. 50 Chorwatów napadło mniejszą grupę Polaków. Ubrane na czarno dzieciaki pobiły kilku mężczyzn w średnim wieku i uciekły. Oburzające" - przyznał Sopić. W czasie zdarzenia reprezentanci Chorwacji przebywali w Hotelu Osijek, ale nie mieli pojęcia, co się przed nim dzieje - zaznaczyły chorwackie media.