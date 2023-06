Jeszcze do niedawna Jessica Ziółek spędzała swe życie u boku Arkadiusza Milika, który jednak od pewnego czasu jest już w związku z Agatą Sieramską. Wielu fanów napastnika reprezentacji Polski mogło wtedy sądzić lub nawet sądzi obecnie, że partnerki najpopularniejszych gwiazd futbolu żyją nie przymierzając jak pączki w maśle. Markowe i drogie ubrania oraz torebki i biżuteria, wakacje w drogich kurortach oraz brak zmartwień spowodowanych domowym budżetem. To jednak tylko jedna strona medalu, bowiem za tym wszystkim kryje się również mnóstwo rzeczy, o których na co dzień się nie mówi. Aż do teraz.

Jessica Ziółek postanowiła opowiedzieć, jak to jest być partnerką piłkarza! Cała prawda wyjdzie na jaw

Jessica Ziółek postanowiła przybliżyć szerszej publiczności to, jak naprawdę wygląda życie kobiety u boku procesjonalnego piłkarza. Piłkarza, który może pochwalić się setkami tysięcy, jak nie milionami fanów, gdzie znaczna część to również kobiety czyhające na swą szansę, aby zająć miejsce ukochanej piłkarza. Ciągła walka o to, aby nie zostać wymienionym na lepszy model, młodszy i prezentujący się po prostu lepiej. Ciągły stres i niepewność, czy partner będzie wierny. To wszystko Jessica Ziółek postanowiła zawrzeć w swojej książce "WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy".

Była partnerka Arkadiusza Milika obnaża polskie WAG's! Pikantne szczegóły ujrzą światło dzienne. Nic się nie ukryje

Książka, której autorką jest była już partnerka Arkadiusza Milika z pewnością wywoła wiele komentarzy, a przy okazji ujawni prawdę na temat tego, jak to jest żyć pod jednym dachem z piłkarzem, który dla tłumów jest niemalże Bogiem, a piękne i luksusowe życie to tylko iluzja. Premiera książki "WAG's. Cała prawda o kobietach piłkarzy" od Wydawnictwa Harde ukaże się już 6 września.