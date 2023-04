Wróci do kadry?

Obecnie relacje Roberta Lewandowskiego oraz jego byłego menadżera, Cezarego Kucharskiego nie są najlepsze i panowie już dawno zakończyli swoją współpracę. Przez lata to jednak Kucharski dbał o interesy Roberta Lewandowskiego i jak się okazuje, być może dołożył ogromną cegiełkę do tego, że kapitan reprezentacji Polski jest dziś jednym z najlepszych zawodników na świecie oraz dotarł do miejsca, w którym obecnie się znajduje. Wszystko przez pewną rozmowę jeszcze z czasów, gdy Lewandowski grał dla Borussii Dortmund.

Cezary Kucharski ujawnił kulisy jednej z rozmów z Robertem Lewandowskim. Prawda wyszła na jaw po latach

Kucharski w rozmowie z Łukaszem Kadziewiczem do podcastu "W cieniu sportu" postanowił ujawnić kulisy jednej z rozmów, kiedy to historia Roberta Lewandowskiego mogła potoczyć się zupełnie inaczej. Zdaniem byłego agenta "Lewego", napastnik chciał opuścić szeregi BVB już w połowie pierwszego sezonu.

Były agent Lewandowskiego po długich latach ujawnił nieznane dotąd fakty! Tego kapitan reprezentacji Polski już nie ukryje

- Robert przeniósł się do Bundesligi i do klubu walczącego o mistrzostwo. Chciał odejść po pół roku i mówił mi, żebym poszukał klubu na wypożyczenie. Odpowiedziałem: K..., zagryź zęby i walcz. Za chwilę pojawi się szansa i musisz być gotowy - ujawnił Cezary Kucharski opowiadając historię, która działa się przed laty. W dzisiejszej perspektywy, Robert Lewandowski może jednak być zadowolony, że jego ówczesny agent go nie posłuchał.