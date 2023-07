Były kadrowicz o Fernando Santosie. "Ganiłbym tylko za to, że nie potrafił..."

Jan Tomaszewski wściekły na Cezarego Kuleszę! Wskazuje, co PZPN powinien zrobić, mówi o poparzonym języku

Engel chce być doradcą?

Co ciekawe, ostatnio Jerzy Engel, który wprowadził kadrę na MŚ 200, został zapytany, czy przejąłby polską kadrę po Santosie. Odpowiedź zaskoczyła. Szkoleniowiec stwierdził, że ma wszystkie wymagane licencje, a z Portugalczykiem jest w podobnym wieku. - Wydaje mi się, że Jurek Engel zagalopował się - skomentował to Jan Tomaszewski w rozmowie z naszym portalem. - Nie słyszałem o dymisji portugalskiego trenera. Nie słyszałem o decyzji prezesa związku, że go zwalnia. Byłem przekonany, że Jurek chce być doradcą. Bo każdy z nas jest doradcą Santos. Portugalczyk ma prawo nie znać piłkarzy, choć już powinien mieć rozeznanie - zwrócił uwagę.

Jan Tomaszewski o marginesie błędu w kadrze, mówi o tragedii. Co z Robertem Lewandowskim?

Nasi piłkarze byli asystentami przy golach gospodarzy.

Tomaszewski jeszcze raz analizował spotkanie z Mołdawią. - Mieliśmy przewagę w posiadaniu, strzałach, podaniach - stwierdził. - Niestety, nie było ułożenia tego zespołu do gry defensywnej. Bo w drugiej połowie nasi piłkarze byli asystentami przy golach gospodarzy. Przy pierwszym Zieliński, przy drugim Kędziora przy trzecim Szczęsny. Mieliśmy taką przewagę nad Mołdawią jak Niemcy nad nami. I przegraliśmy to spotkanie. Ganiłbym Santosa tylko za to, że nie potrafił ustawić zespołu w obronie - podkreślił Tomaszewski.

