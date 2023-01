Były kadrowicz o polskich trenerach. "Mają pojęcie, bo..."

Co sądzi były bramkarz o polskich szkoleniowcach? Jakie notowania mają u niego? - Nasi trenerzy mają pojęcie, bo inaczej nie zostaliby zauważeni - powiedział Jerzy Dudek w niedawnej rozmowie z naszym portalem. - Dziś na topie jest Marek Papszun, pewnie w ubiegłym sezonie byłby ktoś inny brany pod uwagę. Wszystko jest robione na hurra, a to musi być przemyślana decyzja. Tak jak wspomniałem wcześniej: musimy wiedzieć jakiego trenera potrzebujemy, o jakiej charakterystyce, co chcemy, żeby zbudował, a dopiero później szukać. A nie jak teraz, że patrzymy kto jest wolny na rynku, patrzymy na jakie warunki przystąpi, a na końcu godzimy się na karkołomne decyzje, których później żałujemy. Tak było w przypadku decyzji Zbyszka Bońka i zatrudnieniu Jerzego Brzęczka. Nie wiem, czy dziś Brzęczek podjąłby się tej samej misji, czy nie wolałby poczekać. Podobnie jak Waldemar Fornalik, o którym nie można powiedzieć, że nie miał kompetencji, że nie był mądrym trenerem. Po prostu w tamtym momencie to było za wcześnie. Z polskich trenerów największe doświadczenie mają Jan Urban czy Michał Probierz, który pracuje z kadrą U-21, choć to nie jest żaden wyznacznik - zaznaczył były bramkarz na naszym portalu.

