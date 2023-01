Były kadrowicz o wyborze nowego selekcjonera. Wskazuje swojego faworyta

Wszystko wskazuje na to, że nowym selekcjonerem będzie cudzoziemiec. Na liście kandydatów są m.in. Paulo Bento, Vladimir Petković, Herve Renard czy Steven Gerrard. Ponadto są polscy szkoleniowcy. Jednak prezes PZPN Cezary Kulesza zastanawia się na opcją z angażem obcokrajowca. - Nowy selekcjoner musi trafić do piłkarzy, a oni muszą pokazać większą wolę walki i determinację, żeby byli w stanie wznieść się na wyżyny - powiedział Piotr Czachowski w rozmowie z TVP Sport. - Najwięcej mówi się o Petkoviciu. Mnie osobiście bardzo podobała się gra reprezentacji Szwajcarii za jego czasów. Z polskich szkoleniowców w roli selekcjonera widziałbym Jana Urbana, ale ponoć tym razem PZPN z nim nie negocjuje. Wszystko wskazuje na to, że będziemy mieli zagranicznego selekcjonera. Jeśli zostałby nim Polak, wówczas byłoby to wielkie zaskoczenie - stwierdził i dodał: - Potrzebujemy trenera, który odmieni grę naszej kadry. Widzieliśmy jaki zaprezentowaliśmy styl na mundialu. Mimo że wyszliśmy z grupy to obraz gry był lekko mówiąc niezadowalający - wyznał były kadrowicz na łamach TVP Sport.

