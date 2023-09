Były reprezentant Polski ostro o Grzegorzu Krychowiaku. Porównał go do grzyba, internauci płaczą ze śmiechu

Grzegorz Krychowiak nie ma za sobą dobrego okresu w reprezentacji Polski. Pomocnik Abha Club wrócił po dłuższej przerwie do kadry narodowej i niestety, nie pokazał się z najlepszej w starciach z Wyspami Owczymi i z Albanią i do dyskusji publicznej wrócił temat jego dalszej przydatności dla kadry. Pojawiło się sporo krytyki w kierunku piłkarza, a teraz swoje słowa w kierunku zawodnika skierował były reprezentant Polski - Wojciech Kowalczyk, który dość nieoczekiwanie porównał go do grzyba.

Grzegorz Krychowiak porównany do grzyba. Wojciech Kowalczyk zaskoczył internautów.

Wojciech Kowalczyk, ekspert "Kanału Sportowego" i były gracz kadry narodowej oraz Legii Warszawa i Betisu Sevilla znany jest ze swoich mocnych ocen kierowanych względem piłkarzy reprezentacji Polski. Tym razem, eks-napastnik wybrał się na grzyby i powiedział, że w trakcie swoich poszukiwań znalazł... Krychowiaka. Internauci widząc to dość niecodzienne porównanie nie potrafili ukryć śmiechu.

- Stary prawdziwek Krychowiak zaplątany w trawie. - napisał Kowalczyk na Twitterze.