Były reprezentant Polski uderzył w Probierza. Nie miał nawet cienia litości, uderzył z całej siły, "wieś tańczy i śpiewa"

Przebojem wdarł się do ligi, ale w kadrze na EURO go nie ma. Dominik Marczuk to największy nieobecny?

Michał Probierz w zeszłym tygodniu zaprezentował kadrę na EURO 2024 i zrobił to w bardzo niecodziennych okolicznościach, ogłaszając swoje decyzje w trakcie spotkania w ramach promocji turnieju golfowego. Decyzja selekcjonera o tym, aby w taki sposób przedstawić opinii publicznej listę powołanach wywołała wyjątkowo mieszane emocje. Z tym co zrobił Probierz nie zgadza się Dariusz Dziekanowski, który w "Przeglądzie Sportowym" z całej siły uderzył w selekcjonera. Padły wyjątkowo mocne słowa!

Michał Probierz zaskoczył całą Polskę. Dziekanowski krytykuje!

Zdaniem Dziekanowskiego, ta forma przedstawienia graczy reprezentacji Polski, którą wybrał Probierz, nie przynosi mu sympatii wśród kibiców.

- Michał Probierz zamiast dać kibicom trochę radości, uzasadnić swój wybór i wskazać atuty każdego z zawodników, żeby wzbudzić zainteresowanie, a pewnie i większą sympatię, wszystkich zlekceważył - mówi Dariusz Dziekanowski.

Jak podkreśla były gracz Legii i Celtiku Glasgow, to co się stało, nosi znamiona bardzo nieprofesjonalnego zachowania.

- Ewidentnie mamy tu do czynienia z jakąś - mówiąc oględnie - totalną amatorką. Dwóch fanów muzyki Zenka Martyniuka odpowiada za najważniejszą drużynę w tym kraju i robią to na zasadzie "wieś tańczy i śpiewa". To jest po prostu nie do wiary, że ta kadra przeciekła w ten sposób do mediów, czyli w formie grafiki z nazwiskami piłkarzy na poszczególnych pozycjach - mówi były reprezentant Polski.