Były wiceprezes PZPN ostro o kadrze. "Nie było nikogo, kto by wziął resztę za pysk"

Dariusz Leśnikowski | masz 12:52

Trudno w to uwierzyć, ale to prawda. Reprezentacja Polski przegrała 2:3 z Mołdawią w eliminacjach EURO 2024! Szok jest tym większy, że po pierwszej połowie nic nie zapowiadało katastrofy, ale horror rozegrał się po przerwie. Były wiceprezes PZPN Marek Koźmiński mówi, co się stało z naszymi piłkarzami w Kiszyniowie. Wskazał także, czego brakuje reprezentacji Polski.