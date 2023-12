Cezary Kulesza i PZPN wdeptani w ziemię przez Jana Tomaszewskiego! Padły słowa ostre jak maczeta

Losowanie najpierw baraży do Euro 2024, a później grup przyszłorocznej imprezy. która odbędzie się w Niemczech wywołało niemałe emocje w naszym kraju. Sytuację, w jakiej znaleźli się biało-czerwoni obszernie komentował również Jan Tomaszewski, który nie był zbyt łaskawy dla polskich piłkarzy i całego otoczenia. Tym razem legendarny bramkarz reprezentacji Polski, podczas łączenia z "Super Expressem" odniósł się do wyjazdu Polskiego Związku Piłki Nożnej na losowanie grup Euro 2024, gdzie zabrakło selekcjonera biało-czerwonych, Michała Probierza. Zdaniem Jana Tomaszewskiego była to kompromitacja tym bardziej, że na miejscu znajdowali się inni trenerze, jak chociażby Robert Page, selekcjoner Walijczyków, naszych potencjalnych rywali w finale baraży.

Jan Tomaszewski bezlitosny dla Cezarego Kuleszy i PZPN! Odpalił się okrutnie, mówi o kompromitacji

- PZPN się bardzo skompromitował! (…) No przecież nikt z pożytecznych idiotów z UEFA nie powiedział „nie wolno wziąć selekcjonera!” Okazuje się, że my sami nie wzięliśmy selekcjonera i lecimy, wszystko jest dobrze. A mnie naprawdę obchodzi, co powie twarz polskiej piłki Michał Probierz – a tej twarzy zabrakło. A przez kogo? Na wypowiedź Probierza czekała cała Walia i można było zrobić ogromną promocję naszej reprezentacji... Jak my się sami nie szanujemy, to nikt nas nie będzie szanował - wypalił Jan Tomaszewski nie gryząc się w język podczas oceny ostatniej wyprawy Polskiego Związku Piłki Nożnej. Zobaczcie całe łącznie z legendarnym bramkarzem w materiale wideo powyżej!