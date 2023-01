i Autor: Cyfra Sport Cezary Kulesza

Wybór coraz bliżej

Cezary Kulesza już tego nie ukrywa. O wszystkim opowiedział. Nadchodzą sądne dni dla kadry

dko 7:19 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Kolejne dni stycznia mijają, a kibice wciąż nie wiedzą, kto zostanie selekcjonerem reprezentacji Polski. Coraz więcej wskazuje jednak na to, że moment ogłoszenia nazwiska zbliża się wielkimi krokami i od ważnej decyzji dzielą już nas już tylko dni. Również Cezary Kulesza nie ukrywa, że cała sprawa powinna rozwiązać się do końca stycznia, a oferta do trenera została już wysłana.