Cezary Kulesza nie chce zagranicznego selekcjonera? Wyciekły istotne informacje, padła ważna deklaracja

Ponad tydzień temu stało się jasne, że Czesław Michniewicz nie będzie dłużej selekcjonerem reprezentacji Polski. Jego kontrakt wygasa wraz z ostatnim dniem 2022 roku i następnie przestanie pełnić swoją funkcję. Choć Michniewicz zrealizował wszystkie wyznaczone mu cele, z wyjściem z grupy na mistrzostwach świata, o braku przedłużenia współpracy zadecydowały względy pozasportowe i afera premiowa po mundialu.

Kulesza nie chce zagranicznego selekcjonera? Pojawiły się nowe informacje

Tym samym po raz kolejny na początku nowego roku w polskiej piłce będą dominowały informacje o poszukiwaniach nowego selekcjonera. Nim jeszcze pojawił się oficjalny komunikat PZPN dotyczący Michniewicza, w mediach pojawiły się nazwiska potencjalnych następców. Mówiło się m.in. o Roberto Martinezie, Paulo Bento, czy Herve Renardzie. Niewykluczone jednak, że kadrę obejmie polski szkoleniowiec, o czym mogą świadczyć najnowsze doniesienia z PZPN.

- Według mojej wiedzy prezes Kulesza nie jest przekonany do tego, by w miejsce Czesława Michniewicza zatrudnić szkoleniowca z zagranicy. Wcale się temu nie dziwię, bo wydarzenia sprzed roku mogły wystarczająco zniechęcić do takich ruchów - powiedział w rozmowie z TVP Sport jeden z członków zarządu PZPN. Cezary Kulesza stwierdził natomiast, że wiele wyjaśni się w nowym roku. - Jak przejrzę wszystkie oferty i je porównam, to będę odpowiadał państwu na pytania dotyczące przebiegu tej rekrutacji. Wiele wyjaśni się po Nowym Roku. Teraz był okres świąteczny, niedawno poinformowaliśmy o tym, że nie przedłużymy umowy z Czesławem Michniewiczem. Nie mam szczegółów, które by państwa zadowoliły. Oferty na pewno do związku spływają, ale na wszystko przyjdzie czas - stwierdził prezes PZPN.

