Były reprezentant Polski stanął w obronie Czesława Michniewicza. Wspomniał o manipulacji, te słowa nie przejdą bez echa

Niezły wynik, choć w miernym stylu

Dla reprezentacji Polski mundial w Katarze miał słodko-gorzki smak. Z jednej strony biało-czerwoni po raz pierwszy od 1986 wyszli z grupy podczas światowego czempionatu, z drugiej jednak osiągnęli to w naprawdę nieciekawym stylu. Fakty są jednak takie, że Michniewicz zrealizował wszystkie cele, które postawił przed nim PZPN: najpierw awans, a następnie wyjście z grupy na MŚ, a także utrzymanie w Dywizji A Ligi Narodów. Wydaje się jednak, że duży wpływ na nieprzedłużenie umowy z 52-latkiem miała też tzw. „afera premiowa”, o której w ostatnich tygodniach mówiło się bardzo dużo. Tak czy inaczej, związek poinformował w czwartek, że wygasający wraz z końcem roku kontakt Michniewicza nie zostanie przedłużony.

Zieliński broni Michniewicza

Choć zdecydowana większość kibiców i ekspertów przyjęła decyzję o nieprzedłużeniu umowy z Michniewiczem z satysfakcją, są również tacy, którzy mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Do tej grupy musimy z pewnością zaliczyć byłego reprezentanta Polski – Jacka Zielińskiego. - Cele sportowe zostały zrealizowane. Słyszałem oskarżenia dotyczące stylu, a jednocześnie uwagi, że wynik był dobry. Jeśli jednak chce się porównywać statystyki Nawałki, Sousy i Michniewicza, to jest to nie na miejscu. Manipuluje się wybranymi statystykami w nieobiektywny sposób. Nie da się porównać średniej liczby punktów ostatniego selekcjonera, chociażby z Portugalczykiem, o którym mówi się, że za jego kadencji kadra fajnie zagrała z Hiszpanią, za to wygrywała ze słabszymi zespołami. Trzeba pamiętać o przeciwnikach z ostatnich tygodni. Argentyna czy Francja nie są drużynami, z którymi da się łatwo przejąć inicjatywę i zagrać ofensywnie – podkreślił obecny dyrektor sportowy Legii Warszawa w rozmowie z TVP Sport.

- Oglądaliśmy głównie defensywną grę, ale w momencie wyboru Michniewicza można było mieć świadomość, że w ten sposób zagramy z mocnymi przeciwnikami. Czy styl i sposób gry byłby atrakcyjniejszy dla widzów w zbliżających się eliminacjach? Możliwe. Czekają nas mecze ze słabszymi rywalami i byłaby szansa zadowolenia kibiców. Ciekawe też, czy były rozmowy z Michniewiczem na temat tego, z których graczy chce korzystać i na jaki styl postawić. Stawiam, że nie było na to zbyt wiele czasu – dodał.

Kim jest Jacek Zieliński?

Jacek Zieliński jest byłym piłkarzem występującym na pozycji środkowego obrońcy. Jest wychowankiem Orła Wierzbica, choć zdecydowanie najmocniej kojarzony jest z występami w Legii Warszawa. Piłkarze „Wojskowych” był w latach 1992-2005, notując w tym czasie aż 329 występów i zdobywając 7 bramek. Zieliński ma na swoim koncie także 60 meczów w reprezentacji Polski, dla której strzelił jednego gola. Po zawieszeniu butów na kołku 55-latek pozostał przy piłce. Obecnie pełni rolę dyrektora sportowego warszawskiego klubu.

