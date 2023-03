Cezary Kulesza powiedział o tym wprost! Prezes PZPN rozwiał wszystkie wątpliwości, chodzi o pracę Fernando Santosa

24 stycznia Fernando Santos został przedstawiony, jako nowy selekcjoner reprezentacji Polski. 68-latek jest doświadczonym szkoleniowcem, który zdobył z drużyną Portugalii tytuł mistrzów Europy w 2016 roku. Od dłuższego czasu trwały rozmowy na temat tego, kto zostanie asystentem Santosa. Łukasz Piszczek oraz Tomasz Kaczmarek byli wymieniani jako pierwsi z kandydatów mający pomóc w prowadzeniu kadry Portugalczykowi. Trener nie ukrywał, że były obrońca Borussii Dortmund to idealny kandydat, jednak sam zrezygnował przez obowiązki jakie wykonuje. Jeśli chodzi o Kaczmarka, Santos jasno powiedział, że ma już trenera o podobnym profilu.

Cezary Kulesza z jasnym przekazem! Prezes PZPN zdradził, kto zostanie asystentem Santosa

W piątek na ten temat wypowiedział się Cezary Kulesza. - Trener miał propozycje pozyskania polskich asystentów do sztabu. Myślę, że z niej nie skorzysta. Trener powiedział, że ich nie potrzebuje. Łukasz Piszczek sam zrezygnował, a trener go bardzo chciał. W sprawie Kaczmarka selekcjoner powiedział, że ma już trenera o tym profilu - przekazał prezes PZPN.

Pomimo, że nie będzie to nikt z dwójki Piszczek, Kaczmarek to i tak będzie nim Polak, a dokładniej Grzegorz Mielcarski - srebrny medalista IO w Barcelonie oraz były zawodnik takich klubów jak: FC Porto, czy AEK Ateny. 51-latek w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" wypowiadał się w samych superlatywach o Santosie. - Prezes uznał, że zatrudniony w klubie jako trener Fernando Santos, będzie dobrym świadkiem, bo zezna tak, jak tego oczekiwał prezes. Ale tu się oszukał. Bo Santos powiedział w sądzie, że te wszystkie wymyślone zarzuty pod moim adresem są nieprawdą. Wyobraża pan to sobie? Santos ryzykował wtedy zwolnieniem z pracy, a mimo to uznał, że nie będzie mówił nieprawdy. Mocno się naraził prezesowi, ale ocalił swój autorytet. On ma taką filozofię życiową: najpierw trzeba być człowiekiem, a dopiero później trenerem - powiedział Mielcarski.

Reprezentacja Polski zmagania w eliminacjach mistrzostw Europy rozpocznie 24 marca spotkaniem z Czechami, a trzy dni później "Biało-Czerwoni" zmierzą się z Albanią.

