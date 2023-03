Cezary Kulesza wprost o zakończeniu kariery Jakuba Błaszczykowskiego! Prezes PZPN nie gryzł się w język, szczera deklaracja

Reprezentacja Polski po zakończonych mistrzostwach świata przeszła do historii, awansując do 1/8 finału po 36 latach. Polski Związek Piłki Nożnej (PZPN) podjął decyzję, że umowa z Czesławem Michniewiczem nie zostanie przedłużona, a nowym szkoleniowcem "Biało-Czerwonych" został doświadczony Portugalczyk - Fernando Santos. Za trzy tygodnie 68-latek zaliczy debiut na ławce trenerskiej w spotkaniu z Czechami w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Trzy dni później drużyna z Robertem Lewandowskim na czele będzie podejmować Albanie. Obecny selekcjoner może mieć problemy już na samym początku przygody z reprezentacją Polski, wszystko przez fakt, że duża liczba piłkarzy stanowiąca o sile kadry w minionym turnieju jest kontuzjowana.

Cezary Kulesza jasno na temat Jakuba Błaszczykowskiego! Prezes PZPN nie ma zamiaru się wtrącać

Jakub Błaszczykowski przez wiele lat reprezentował kraj we wszystkich rozgrywkach. Doświadczony piłkarz wielokrotnie ratował "Biało-Czerwonych" i stanowił o sile kadry, wszystko przez długoletnie występy w Borussi Dortmund. 37-latek ostatni raz z orzełkiem na piersi wystąpił 9 września 2019 roku za kadencji Jerzego Brzęczka, wówczas na murawie pojawił się na 19. minut, jednak od tamtej pory nie było nic mówione o ewentualnym zakończeniu kariery w kadrze. Oficjalne pożegnanie Błaszczykowskiego mogłoby się odbyć podczas meczu towarzyskiego w lato, jednak Cezary Kulesza w rozmowie z "WP Sportowe Fakty" przekazał, co myśli na ten temat. - Nikt nie zdecydował, by żegnać Kubę latem. To się okaże. Na razie Kuba jest czynnym zawodnikiem, nie chcę podejmować decyzji za niego - przekazał prezes PZPN.

Błaszczykowski w reprezentacji Polski rozegrał 108 meczów, zdobywająch 21 bramek oraz notując taką samą liczbę asyst.