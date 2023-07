Cezary Kulesza wścieknie się po tych słowach! Ogromna szpila wbita w PZPN przez dziennikarza, nie hamował się z niczym

Kibice reprezentacji Polski z lekkim niepokojem mogą patrzeć na to, co dzieje się w ostatnim czasie wokół kadry biało-czerwonych. Po aferze z udziałem Grzegorza Krychowiaka i lekarza kadry Jacka Jaroszewskiego oraz zamieszaniu ze sponsorami po tym, jak samolotem reprezentacji Polski leciał skazany za korupcję Mirosław Stasiak przyszedł czas na kolejne nerwy. Tym razem przez plotki o tym, że Fernando Santos jest kuszony przez saudyjski klub Al-Shabab, a przedstawiciele PZPN nie mogli dodzwonić się do selekcjonera. Po zamieszaniu w sprawie Portugalczyka głos zabrał Tomasz Ćwiąkała i nie zostawił suchej nitki na Polskim Związku Piłki Nożnej.

Dziennikarz sportowy oraz komentator "Canal+" nie miał zamiaru ukrywać, że nie podoba mu się to, co dzieje się w ostatnim czasie w świecie polskiej piłki. Zdecydował się na mocne słowa komentując, że jego zdaniem środowisko to cofnęło się w czasie, wracając do momentu w polskiej piłce, który słusznie był już miniony. To jednak nie koniec, bo Tomasz Ćwiąkała gorzko dodał, że nie jest nawet zszokowany tym, co widzi. Te słowa mogą nie spodobać się prezesowi Kuleszy.

- Nie ukrywam, że jestem załamany tym, co się dzieje w PZPN-ie, wokół reprezentacji, wokół polskiej piłki, bo my po prostu się cofamy… Cofnęliśmy się do jakiegoś takiego klimatu z remizy i cały czas w tym trwamy. Kiedy wydaje się, że już nawet kibic o pewnych kwestiach zapomina, to nagle chlast! Dostajesz kolejną szmatą w twarz. (…) Zszokowany nie jestem, ale mimo wszystko ta skala zaczyna być zaskakująca, nawet jak na PZPN - wypalił w swoim ostatnim vlogu na kanale YouTube Tomasz Ćwiąkała mocno komentując ostatnie wydarzenia wokół kadry biało-czerwonych.

