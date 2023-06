Cezary Kulesza zabrał głos po rozmowie z selekcjonerem Fernando Santosem. „Jesteśmy bardzo rozczarowani”

„Emocje po wczorajszym meczu powoli opadają. Rozmawiałem z trenerem Santosem, obaj jesteśmy bardzo rozczarowani jego wynikiem" – napisał szef PZPN Kulesza na Twitterze. „Mamy świadomość ciężkiej sytuacji w grupie eliminacyjnej, ale obaj również wierzymy, że stać nas na zwycięstwa jesienią i bezpośredni awans do EURO 2024. W historii polskiej piłki były już trudne momenty, ale zawsze działając razem wychodziliśmy z tych kryzysów" - dodał Kulesza.

Polska przegrała we wtorek w Kiszyniowie z Mołdawią 2:3 w meczu eliminacji mistrzostw Europy. Biało-czerwoni prowadzili do przerwy 2:0. To druga porażka kadry Fernando Santosa w trzecim spotkaniu eliminacji. Po pierwszej połowie i golach Arkadiusza Milika oraz Roberta Lewandowskiego Polska prowadziła 2:0, a mogła jeszcze wyżej, bo miała kolejne okazje na gola. Mołdawia natomiast ani razu nie zagroziła bramce Wojciecha Szczęsnego.

Po rozegraniu trzech meczów w eliminacjach mistrzostw Europy Polska ma na koncie zaledwie trzy punkty i zajmuje czwarte miejsce w grupie. Biało-czerwoni wyprzedzają tylko Wyspy Owcze.

Santos: Nie jestem w stanie tego wytłumaczyć

Trener Fernando Santos przyznał krótko po przegranym na wyjeździe 2:3 meczu z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024, że nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Polscy piłkarze prowadzili do przerwy 2:0, ale w drugiej połowie zupełnie się pogubili. – Ten wieczór przynosi nam wstyd – dodał. Po przerwie wydarzyło się coś niewytłumaczalnego. Szybko straciliśmy bramkę. Mieliśmy świetną okazję na 3:1 i tak naprawdę to raczej my przegraliśmy ten mecz, a nie przeciwnik go wygrał – powiedział Santos przed kamerami TVP Sport.

– Nie dziwię się piłkarzom, że nie wiedzą, co się wydarzyło, bo ja też nie mam pojęcia, co się wydarzyło. Nie było żadnych przesłanek, że coś takiego stanie się w drugiej połowie. To niemożliwe do wytłumaczenia. Nigdy coś podobnego nie przytrafiło mi się w karierze – komentował Portugalczyk.