Zbigniew Boniek nie wytrzymał po kompromitującym meczu Mołdawia - Polska! To już było za dużo, mocny wpis

Kompromitująca porażka reprezentacji Polski w starciu z Mołdawią na wyjeździe dla wielu kibiców Biało-czerwonych, dziennikarzy oraz ekspertów była przede wszystkim szokiem, a także powodem do wielkiego smutku i rozczarowania. Po tym, jak piłkarze prowadzeni przez Fernando Santosa zgubili punkty w eliminacjach do przyszłorocznego Euro 2024, Zbigniew Boniek nie gryzł się w język swoimi wpisami na Twitterze, a o komentarz po spotkaniu pokusił się również Mateusz Borek.

Mocny komentarz Mateusza Borka po meczu Mołdawia - Polska. Przywołał słowa Michniewicza

Komentator "TVP Sport" był na miejscu i miał okazję na żywo komentować spotkanie Mołdawia - Polska, a po jego zakończeniu podzielił się swoimi przemyśleniami z internautami, na pośrednictwem oficjalnego konta "TVP Sport" na Twitterze. Borek wyznał przede wszystkim, że jest załamany i droga Polski na Euro 2024 miała wyglądać zupełnie inaczej. Przy okazji przytoczył również słowa byłego selekcjonera.

Mateusz Borek bez ogródek po kompromitacji Polaków! „Czesław Michniewicz miał rację…”

- (…) Okazuje się, że Czesław Michniewicz miał rację… 2:0 to jest niebezpieczny wynik i w drugiej połowie jakieś następuje przeobrażenie poprzez dwie zmiany w reprezentacji Mołdawii. Natomiast my z nieba do piekła spadamy popełniając fatalne błędy, myląc się... - ocenił gorzko komentator "TVP Sport" po kompromitującej porażce reprezentacji Polski w Mołdawii.

Sonda Czy Polska awansuje na Euro 2024? Na pewno! Nie Trudno powiedzieć