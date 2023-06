Zbigniew Boniek nie wytrzymał po kompromitującym meczu Mołdawia - Polska! To już było za dużo, mocny wpis

Fernando Santos wściekał się na polskich piłkarzy. Tak reagował na ławce rezerwowych. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi

Mecze reprezentacji Polski niezmiennie wzbudzają ogromne emocje i nie inaczej było podczas spotkania Mołdawia - Polska w ramach eliminacji do przyszłorocznego Euro. Po pierwszej połowie kibice Biało-czerwonych oraz dziennikarze i eksperci nie kryli pozytywnych komentarzy pod adresem polskich piłkarzy, co jednak diametralnie zmieniło się w drugiej części spotkania. Trzy bramki dla Mołdawii sprawiły, że komplet punktów został w Kiszyniowie, a porażka Polaków 2:3 wywołała falę prześmiewczych memów i masę gorzkich wpisów. W tym te, których autorem jest Zbigniew Boniek.

Były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej przy okazji spotkań reprezentacji Polski jest niezwykle aktywny w mediach społecznościowych i nie inaczej było tym razem. Jeszcze przed startem drugiej połowy Boniek pisał nawet, że 4:0 dla Polaków to minimum. Retoryka zmieniła się jednak, kiedy prowadzenie objęli Mołdawianie.

- Po pierwszej połowie wydawało się ze 4 gole to obligo!!!! Drugie 45 minut do totalna kompromitacja. Nie do wiary⚽️ - napisał na Twitterze były prezes PZPN, jednak to nie był koniec jego przemyśleń po zakończonym spotkaniu i blamażu w Mołdawii. - Ja sobie takiego meczu ⚽️🇵🇱 nie przypominam! Od 2-0 do 2-3 z tak nisko notowaną drużyną, szkoda gadać - dodał na zakończenie Zbigniew Boniek, gorzko podsumowując ostatni mecz Polaków.

