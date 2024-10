Cezary Kulesza zupełnie zaskoczył. Te słowa o Kamilu Gliku wstrząsną niejednym kibicem, chodzi o pożegnanie z reprezentacją

Cezary Kulesza postanowił odnieść się do sprawy końca kariery w reprezentacji Kamila Glika. Nie tak dawno temu doszło do pożegnań Grzegorza Krychowiaka i Wojciecha Szczęsnego z drużyną narodową. Mówiono, że kolejni do pożegnań mogą być Kamil Grosicki i Kamil Glik. O ile względem Grosickiego sprawa zdaje się już klarować, o tyle w sprawie Glika dochodzi do bardzo zaskakującego zwrotu akcji, o którym mówił sam Cezary Kulesza.

Cezary Kulesza szczerze o pożegnaniu Glika. Mówi o tym wprost

Jak zaznacza Cezary Kulesza w rozmowie z mediami, Kamil Grosicki zostanie pożegnany jeszcze przy okazji Ligi Narodów, mianowicie przy okazji starcia ze Szkocją. Co się jednak tyczy Glika, jak na razie PZPN nie ma w planach żegnać piłkarza, gdyż on sam nie porzucił myśli o tym, aby reprezentować Polskę.

- - Z Kamilem Grosickim jestem już po rozmowach. Ze Szkocją będzie jego pożegnanie - przyznał w wywiadzie na kanale Sport Mach na YouTubie

- Kamil Glik jest grającym piłkarzem i nie powiedział jeszcze, że nie będzie już kandydował do gry. Nie będzie kończył kariery. Jak Kamil to ogłosi, to ja się z nim skontaktuję, bo bardzo szanuję tego zawodnika. Bardzo dużo serca oddał, grając w tej reprezentacji, to jest naprawdę charakterny zawodnik, któremu wiele zawdzięczamy - wyjaśnił Kulesza.