Co wiesz o Michale Probierzu? Sprawdź swoją wiedzę na temat selekcjonera! QUIZ dla prawdziwych fanów reprezentacji!

Michał Probierz stanie przed wyjątkowo ciężkim wyzwaniem. Nowy szkoleniowiec Polaków ma za zadanie awansować do finałów mistrzostw Europy, a także przejść eliminację do mundialu w USA, Kanadzie i Meksyku. Będziemy świadkami dużych piłkarskich emocji, a Ty już teraz możesz sprawdzić, co wiesz o nowym selekcjonerze "Biało-Czerwonych". Wszystko w naszym quizie, zapraszamy do zabawy!

Sprawdź, ile wiesz o Michale Probierzu! Specjalny quiz o nowym selekcjonerze

Pierwszymi sprawdzianami Michała Probierza w roli selekcjonera będą starcia z Mołdawią i Wyspami Owczymi. Aby spełnić cel, jakim jest awans do EURO, trzeba koniecznie wygrać te spotkania. Probierz wyjawił na konferencji prasowej nadzieję, że uda mu się dokonać tego rezultatu i miejmy nadzieję, że odniesie sukces. A czy wy odniesiecie sukces sprawdzając swoją wiedzę o Michale Probierzu? Zachęcamy do wzięcia udziału w naszej zabawie i przekonaniu się na własne oczy, czy postać nowego selekcjonera jest dla was tajemnicza! Na te pytania powinien odpowiedzieć każdy fan polskiej piłki!