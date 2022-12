Córka Andrzeja Iwana po śmierci taty. Miał iść na koncert z nią i wnuczką: Byłam pewna, że dotrwa

27 grudnia pojawiła się w mediach tragiczna informacja. Andrzej Iwan zmarł w wieku 63 lat - poinformował RMF FM. Cały świat futbolu żegnał go z ogromnym wzruszeniem. - Odszedł Andrzej Iwan. Wielki piłkarz, barwny człowiek, legenda Wisły Kraków. Jego opinie na tematy piłkarskie były niezwykle cenne. Na zawsze pozostanie w naszej pamięci - napisał na Twitterze Cezary Kulesza. W poruszającym, pożegnalnym artykule wspominał go dziennikarz Krzysztof Stanowski. Pod tekstem głos zabrała córka Andrzeja Iwana, Katarzyna.

Andrzej Iwan nie żyje. Legenda Wisły Kraków miała 63 lata, smutna wiadomość trafiła do mediów

Córka Andrzeja Iwana po śmierci taty: Byłam pewna, że dotrwa

Katarzyna Iwan podziękowała dziennikarzowi za to, co ten zrobił dla jego taty. - Trzymajcie się Kasiu. Jeśli będziesz czegoś potrzebowała, daj znać - odpisał Stanowski. Córka piłkarza zdecydowała się na poruszające wyznanie.

- Dziękuję, za wszystko ci dziękuję! Twój artykuł sprawił, że pomyślałam, że znasz go takiego jak ja. Robiłeś to, co ja. Zawsze mu dawałam jakieś zadania na zaś. Ostatni to był prezent od Zuzi na koncert Rammsteina, mieliśmy iść we trójkę. Byłam pewna, że dotrwa. Tobie dziękuję, bo sprawiłeś, że miał szczęśliwe momenty dzięki Tobie - napisała.

Krzysztof Stanowski wzruszająco pożegnał Andrzeja Iwana. Poruszające słowa po śmierci legendy

Kim był Andrzej Iwan? Były reprezentant Polski

Andrzej Iwan był reprezentantem Polski w latach 1978-1987. Uczestniczył w dwóch mistrzostwach świata – pojechał na mundial do Meksyku i Hiszpanii. Łącznie w barwach reprezentacji narodowej zagrał 29 meczów i strzelił 11 bramek. Za zajęcie trzeciego miejsca na mundialu w Hiszpanii otrzymał srebrny medal.

Były piłkarz w trakcie kariery grał oprócz Wisły Kraków w Górniku Zabrze, VfL Bochum i Arisie FC. Po zakończeniu piłkarskiej kariery prowadził w roli trenera juniorskie drużyny Wisły Kraków. Był także asystentem szkoleniowca pierwszej drużyny.

i Autor: Facebook Zrzut ekranu Córka Andrzeja Iwana po śmierci taty

Powrót reprezentacji Polski z Mistrzostw Świata w Katarze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Jaki naprawdę był rok 2022 w sporcie? Kto zabłysnął najbardziej, a kto srogo zawiódł?

Posłuchaj podsumowania roku w podcaście SUPER SPORT!