Cristiano Ronaldo zrobił SIUU i stadion oszalał. Gol w meczu Polska – Portugalia. Czegoś takiego jeszcze nie było

Polska bezsilna na tle Portugalii w Lidze Narodów. Piotr Zieliński trafił, ale to było za mało

Walczyliśmy do końca, ale...

Cristiano Ronaldo zdobył gola w meczu Polska – Portugalia i było to wydarzenie, na które czekało wielu kibiców. Podczas przedmeczowej transmisji na kanale „Super Express Sport” fani przyznawali, że czekali na trafienie gwiazdy futbolu, która zbliża się do sportowej emerytury. Po fenomenalnej akcji Rafaela Leao piłka trafiła w słupek, a Ronaldo trafił do pustej bramki bez asysty żadnego obrońcy.

Polska – Portugalia: Szalona reakcja kibiców na gola Ronaldo

Były piłkarz m.in. Realu Madryt, Manchesteru United, Juventusu, a obecnie Al-Nassr wykonał swoją charakterystyczną cieszynkę ku radości kibiców. Razem z nim cały stadion zrobił legendarne „Siuuu”.

Takiej reakcji na gola rywali reprezentacji Polski nie było jeszcze nigdy. Trudno nie przyznać, jak wielki wpływ na historię futbolu ma Cristiano Ronaldo.

