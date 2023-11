Czesi w szoku po balandze piłkarzy w Ołomuńcu. Selekcjoner zabrał głos, mówi o konsekwencjach

Jakub Kiwior nie traci nadziei. Zwraca uwagę na to, co trzeba poprawić w grze kadry przed barażami

Przypomnijmy, że Jakub Brabec, Jan Kuchta i Vladimir Coufal w sobotę późnym wieczorem w trakcie zgrupowania w Ołomuńcu wybrali się na imprezę do klubu o nazwie „Belomondo”. Postanowili uczcić remis w meczu z Polską, bo awansu do finałów jeszcze nie mają. Najbardziej aktywny zawodnikiem podczas imprezy miał być Brabec, który mocno przesadził ze spożyciem alkoholu, co pokazało nagranie opublikowane przez czeskich dziennikarzy.

- Gdy dowiedziałem się o tym, było to dla mnie wielkie rozczarowanie i komplikacja dla drużyny. Nie było jednak innego wyjścia, jak wyrzucić zawodników. Mam nadzieję, że to nie wpłynie na nasze przygotowania do ważnego spotkania – powiedział Silhavy na dzisiejszej konferencji prasowej. Podjął on natychmiastową decyzję o wyrzuceniu piłkarzy ze zgrupowania. Cała trójka wystąpiła w podstawowym składzie przeciwko Polsce, co na pewno bardzo utrudni Silhavemu zestawienie składu na mecz z Mołdawią. Czesi potrzebują w nim przynajmniej remisu, żeby zapewnić sobie awans. - Piłkarze zdali sobie sprawę z tego, co zrobili. Przepraszali zespół, ale to nie wystarczy. Stało się i muszą ponieść konsekwencje – dodał Silhavy.

Skandal alkoholowy w reprezentacji Czech‼️Przedstawiam wam nagranie, na którym Jakub Brabec "nawalony", bo tak należy wprost nazwać jego stan psychofizyczny o mało co, a nie wpadłby pod koła nadjeżdżającego samochodu.pic.twitter.com/9aAN3iEoih— Fotbalový Ráj (@fotbalovyraj) November 19, 2023