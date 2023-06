Czesław Michniewicz zawstydził wielu Polaków. W Arabii zarobi więcej niż jakikolwiek polski trener w historii, padł rekord

Po mundialu w Katarze Czesław Michniewicz stał się w Polsce niemalże wrogiem publicznym, mimo że poprowadził reprezentację do historycznego awansu z grupy. Kibice w Polsce byli wściekli na styl gry jego drużyny, a czarę goryczy przelała głośna afera premiowa, która okazała się też gwoździem do trumny selekcjonera. Wraz z końcem 2022 roku Michniewicz zakończył pracę w kadrze, a jego następcą został Fernando Santos, który po pół roku... mierzy się z dużą krytyką. O ile po meczach z Czechami (1:3), Albanią (1:0) i Niemcami (1:0) wielu kibiców wstrzymywało się jeszcze z negatywnymi opiniami, o tyle ostatni blamaż z Mołdawią (2:3) doprowadził do eskalacji. Atmosfera wokół reprezentacji sięgnęła dna, tymczasem Michniewicz wrócił w czerwcu do pracy. Dość nieoczekiwanie podpisał kontrakt w Arabii Saudyjskiej, gdzie czeka na niego prawdziwa fortuna!

Czesław Michniewicz zawstydził wielu. Tyle nie zarobił jeszcze żaden polski trener

Jak informuje Piotr Koźmiński z WP SportoweFakty, były selekcjoner podpisał najwyższy kontrakt dla polskiego trenera w historii. Nieoficjalnie mówi się, że jego poprzednik w Abha Club zarabiał około 800 tysięcy dolarów za sezon, a Michniewicz ma otrzymać jeszcze więcej. Niektóre źródła mówiły o kwocie w granicach miliona dolarów, ale polski dziennikarz podaje, że jest to jeszcze więcej!

Wygląda na to, że zarobki Michniewicza w Arabii Saudyjskiej oscylują wokół 1,5 mln dolarów za sezon! W kwotę tę wlicza się też sztab, ale nie zmienia to faktu, że żaden z polskich trenerów nie zbliżył się do kontraktu 53-latka - nawet selekcjonerzy, biorąc pod uwagę pensję podstawową bez bonusów za awanse na duże imprezy. Dla jego krytyków może to być szokujące, jednak Abha Club postawił na byłego szkoleniowca m.in. Legii Warszawa i Lecha Poznań po występie Biało-czerwonych w Katarze. Mówi się, że Michniewicz ma przebudować drużynę, którą objął na rok z możliwością przedłużenia na kolejny sezon. Początek sezonu w lidze saudyjskiej już 11 sierpnia!