Czy Czesław Michniewicz powinien pozostać trenerem Biało-Czerwonych? Adam Matysek jasno stawia sprawę

Cała ta sytuacja sprzyja powstawaniu plotek i pogłosek na temat zamierzeń prezesa Cezarego Kuleszy względem aktualnego selekcjonera. Wiele jest też w przestrzeni medialnej głosów byłych piłkarzy i trenerów, subiektywnie oceniających pracę i dokonania Czesława Michniewicza. Nie brak wśród nich zarówno zwolenników, jak i przeciwników trenera Biało-Czerwonych. Trzeba bowiem przyznać, że ocena nie jest sprawą łatwą i jednoznaczną.

- Jestem zadowolony z tego, że wyszliśmy z grupy. Czy to można nazwać sukcesem? Zdania są podzielone. Cel został osiągnięty, ale dużą zagadką jest dla mnie forma zarządzania drużyną przez selekcjonera, dobór składu na poszczególne mecze i jego korekty w trakcie gry... Byliśmy w Katarze przede wszystkim nastawieni na defensywę, co przyniosło ostatecznie wykonanie planu. Z drugiej strony – pozwoliła nam na to przede wszystkim świetna forma Wojtka Szczęsnego – mówi na przykład Adam Matysek, były reprezentacyjny golkiper, który był w kadrze na pierwszy XXI-wieczny mundial, w Korei i Japonii.

Czy Czesław Michniewicz powinien pozostać trenerem Biało-Czerwonych? „Za” i „przeciw”

Matysek długo i szczegółowo w rozmowie z „Super Expressem” analizuje wszystkie „za” i „przeciw” dalszej pracy Michniewicza z kadrą. - Wróciłbym jeszcze do wcześniejszych spotkań, w Lidze Narodów. Wygraliśmy dwa razy z Walią, ale dwa domowe mecze – z Belgią i Holandią – były bardzo słabe. W Brukseli dostaliśmy lanie, w Rotterdamie zagraliśmy jedną dobrą połowę, a w drugiej remis uratował nam Łukasz Skorupski i... Memphis Depay, który nie wykorzystał karnego – jako były bramkarz i obecny trener bramkarzy, Adam Matysek znów podkreśla wartość dobrego golkipera między słupkami polskiej bramki.

- Nie wiem, czy dalsza praca trenera Michniewicza z reprezentacją byłaby dobrym krokiem... Nie chcę dać się ponieść emocjom – raz jeszcze głęboko zastanawia się nasz rozmówca. I do swej analizy dokłada jeszcze wątek... narodowościowy. - Brać trenera z Polski czy zagranicznego? Paulo Sousa okazał się kompletnym niewypałem. On wiedział, jak ma grać drużyna, ale nie wiedziała tego... sama drużyna – to było widać na mistrzostwach Europy. Więc jest ryzyko w przypadku cudzoziemca. Ale w Polsce też nie widzę trenera, który byłby w stanie pociągnąć tę reprezentację – głośno myśli Adam Matysek. W końcu jednak stawia ostateczną tezę...

Adam Matysek jasno stawia sprawę

- Tak archaicznego futbolu, jaki graliśmy na tych mistrzostwach, nie zaprezentowała żadna inna drużyna. Jeżeli mielibyśmy taką reprezentację oglądać wiosną, to będziemy mieć duży problem. Dlatego Czesław Michniewicz nie powinien już pracować z kadrą. Mamy światowej klasy piłkarzy, których możliwości nie zostały w pełni wykorzystane – konkluduje na koniec rozmowy Matysek.

