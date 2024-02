Czy Michał Probierz zrezygnuje z Piotra Zielińskiego? Te słowa nie pozostawiają wątpliwości, jasna deklaracja!

Piotr Zieliński ma przed sobą dość nerwowy czas. Władze i trenerzy Napoli stwierdzili, że zawodnik reprezentacji Polski nie będzie grał w klubie, gdyż zdecydował się na odejście do Interu Mediolan po sezonie. Swoje stanowisko na temat Zielińskiego wyraził Michał Probierz, który powiedział, czy nie zrezygnuje z usług piłkarza. Padła jasna deklaracja!

Michał Probierz zrezygnuje z Piotra Zielińskiego? Padła jasna deklaracja!

Jak powiedział Michał Probierz w rozmowie z "Prawdą Futbolu", nie może sobie pozwolić na utratę piłkarza takiej klasy jak Zieliński i będzie go powoływał do drużyny narodowej, nie patrząc na to, że nie będzie on praktycznie występował w Napoli przez kolejne miesiące. Wygląda więc na to, że były zawodnik Udinese Calcio może liczyć na wielkie zaufanie ze strony szkoleniowca.

- Nie zrezygnuję z Piotra Zielińskiego! W naszej sytuacji nie możemy sobie pozwolić na rezygnację z tej klasy piłkarza, nawet jeśli będzie miał problem z występami w klubie - mówił selekcjoner polskiej kadry w rozmowie z "Prawdą Futbolu".