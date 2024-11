Hajto grzmi o piłkarzach lekceważących Polskę

Od Euro 2024 przy każdym zgrupowaniu reprezentacji Polski jak bumerang powraca temat Matty'ego Casha. Obrońca Aston Villi od marca jest poza kadrą, co prowokuje spekulacje o niechęci Michała Probierza do piłkarza urodzonego w Anglii. Jednym z głównych powodów miałaby być jego nieznajomość języka polskiego i niechęć do nauki. Trzy lata po debiucie 27-latek nie poczynił praktycznie żadnego postępu językowego, o co spora część kibiców ma pretensje. Trzeba jednak pamiętać, że Cash ma też często pechowe problemy ze zdrowiem. Między innymi tuż przed ostatnimi, wtorkowymi powołaniami Probierza wypadł z gry ze względu na kontuzję, więc selekcjoner nie mógł na niego liczyć. To nie zmienia faktu, że kwestia językowa budzi sprzeczne emocje, a głos w tej sprawie zabrał ostatnio Tomasz Hajto.

Bojowo nastawiony Cezary Kulesza przed meczem Polska - Portugalia!

Zobacz piękną córkę Tomasza Hajty w galerii poniżej!

"Dajemy sobie sr** na głowę". Hajto nie wytrzymał

Były piłkarz i ekspert Polsatu gościł ostatnio na kanale "Prawda Futbolu", gdzie stanowczo wyraził swoją opinię. Hajto zwrócił uwagę na brak znajomości języka u Casha, ale poszedł zdecydowanie dalej.

- Ja wiem, że język nie jest najważniejszy, ale w reprezentacji Polski nie możesz na boisku odprawy robić w czterech językach. To jest reprezentacja Polski. Jak już pozwalamy w polskich klubach, za przeproszeniem, dawać sobie sr** na głowę, to my się w ogóle nie szanujemy w żadnym klubie. Dajemy sobie sr** na głowę - wypalił.

52-latkowi chodziło przede wszystkim o polskie kluby, w których przewija się mnóstwo obcokrajowców, a tylko niewielka część z nich uczy się naszego języka.

- My w żadnym klubie nie robimy nacisku na naukę języka. Przyjeżdża do nas jakiś słabszy sort zawodników z zagranicy. Jak ktoś przyjedzie i się nauczy, to do takich mam respekt. Ale reszta przyjeżdża, nikt się nie chce uczyć języka. Ja się pytam: to po co tu przyjeżdżasz? Przyjeżdżasz zarabiać pieniądze, a nie chcesz się nauczyć języka - kontynuował Hajto.

Michał Probierz spytany wprost o Matty'ego Casha. Nie owijał w bawełnę, dlaczego go nie powołuje

Quiz. Czy rozpoznasz piłkarzy z PRL-u. Brak 15/15 to wstyd dla fanów futbolu! Pytanie 1 z 15 Zacznijmy od czegoś prostego. Ten były piłkarz reprezentacji Polski grał w Widzewie Łódź, Juventusie Turyn i AS Romie. Po latach kariery był m.in. trenerem reprezentacji Polski oraz szefem PZPN. Jest nim? Zbigniew Boniek Adam Nawałka Roman Kosecki Leszek Pisz Dalej

Hajto wyjaśnił piłkarzy z Ekstraklasy

- To jest lekceważenie naszego kraju, naszych zasad, reguł. Przyjeżdżasz do Legii, Górnika czy gdzieś, to ucz się języka i szanuj ludzi, którzy w tym kraju pracują, i kibiców - podsumował "Gianni".