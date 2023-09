Dariusz Szpakowski uderzył w Santosa! Wyjątkowo mocne słowa legendy, nie miał cienia litości!

Polscy kibice dobitnie pokazali piłkarzom, co o nich myślą. Wymowne obrazki na lotnisku, aż trudno na to patrzeć

It's in the game!

Dariusz Szpakowski w mocnych słowach odniósł się do dotychczasowej pracy Fernando Santosa. Legendarny komentator w "Misji Futbol" bez ogródek powiedział o tym, co sądzi na temat pracy Portugalczyka na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. Jak powiedział komentator, obecny opiekun Polaków nie jest najlepszy, a on sam w roli szkoleniowca widziałby Polaka właśnie. Padły wyjątkowo mocne słowa.

Dariusz Szpakowski ostro o Fernando Santosie. Nie krył wielkich emocji

Szpakowski powiedział o tym, że kadencja Santosa absolutnie nic za sobą nie niesie, a sam Portugalczyk powinien być zmieniony. Najlepiej przez polskiego szkoleniowca.

- W tych ludziach jest rezygnacja. Nie powiem, że sportowa złość, ale widziałem Wojtka Szczęsnego. Powiem szczerze, że nie można zgodzić się z tym, że im nie zależy. Tylko to zaangażowanie nie starcza na nic. Trochę w swoim życiu przeżyłem, kilku selekcjonerów i trochę sytuacji. Znowu się znaleźliśmy w takiej, w której matematyka mówi, że mamy jeszcze teoretyczne szanse na awans bezpośredni. Tylko takie liczenie, to wracanie do dawnych, zamierzchłych i smutnych czasów. Na co liczymy? Przede wszystkim na baraże albo na szczęśliwy zbieg okoliczności. Pierwsza konstatacja po tym wczorajszym spotkaniu dla mnie jest taka, że na pewno trenerem powinien być Polak. Bo jeśli weźmiemy Santosa i jego decyzje personalne, to nikogo nie odkrywa dla reprezentacji. - mówił Dariusz Szpakowski.