Prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza zaskoczył niemalże wszystkich, kiedy w środowy poranek, na kilka godzin przed oficjalną konferencją prasową nowego selekcjonera reprezentacji Polski poinformował, że miejsce Fernando Santosa zajmie Michał Probierz, co miało się przy okazji spotkać z dość gorzką reakcją Marka Papszuna. Kibice, którzy nie śledzili losów nowego selekcjonera na czasów jego kadencji w Cracovii lub młodzieżowej reprezentacji Polski U-21 mogą jednak nie wiedzieć zbyt wiele na temat jego życia i nic dziwnego, bowiem Michał Probierz dba o swoją prywatność.

Ujawnili informacje o żonie Michała Probierza. Dotarli do wieści o życiu rodzinnym selekcjonera

Michał Probierz zarówno podczas swojej pracy w Jagiellonii Białystok, Cracovii, jak i reprezentacji U-21 niejednokrotnie dawał się poznawać jako osoba z mocnym charakterem, która bardzo dba o utrzymanie swojego życia rodzinnego w tajemnicy i nie pokazywania go publicznie. "Przegląd Sportowy" dotarł jednak do pewnych informacji związanych z rodziną Michała Probierza, w tym do sytuacji z jego małżonką.

Dobrze strzeżone informacje o żonie Michała Probierza jednak ujrzały światło dzienne! Tak wygląda sytuacja rodzinna selekcjonera reprezentacji Polski

Jak podała niedawno gazeta nowy selekcjoner, który niedługo skończy 51 lat może obecnie pochwalić się trójką dzieci, a także dwójką wnucząt. Jak wynika z informacji "Przeglądu Sportowego", jego relacje z małżonką nie są jednak najlepsze, bowiem następca Fernando Santosa ma być po rozwodzie.