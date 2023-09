Kim jest Michał Probierz? Sylwetka nowego selekcjonera reprezentacji Polski. Osiągnięcia, reprezentacja, kim jest?

Kim jest Michał Probierz? Sylwetka nowego selekcjonera reprezentacji Polski

Michał Probierz urodził się 24 września 1972 roku w Bytomiu. Karierę piłkarską zaczynał w drużynach młodzieżowych ŁKS Łagiewniki, GKS Rozbark, Gwarku Zabrze i Westfalii Herne. Debiutował w seniorskiej piłce jako zawodnik Ruchu Chorzów, w którym rozegrał 77 spotkań w Ekstraklasie. Później przeniósł się do Bundesligi, do zespołu Bayeru 05 Uerdingen, z którego odszedł po dwóch latach do występującego ówcześnie w 2. Bundeslidze SG Wattenscheid 09. Po przygodzie w Niemczech wrócił do polskiej Ekstraklasy i reprezentował kolejno barwy Górnika Zabrze, Pogoni Szczecin i Widzewa Łódź. Karierę piłkarską zakończył po sezonie 2004/2005.

Michał Probierz: sylwetka, osiągnięcia, kariera

Karierę trenerską w polskiej piłce zaczął jako trener Polonii Bytom, w której pracował do 2006 roku. Później kierował Widzewem Łódź, aby ponownie wrócić do Polonii. W latach 2008-2011 był sternikiem Jagiellonii Białystok, z którą wygrywał wtedy Puchar Polski i Superpuchar. Na chwilę został trenerem ŁKS Łódź, aby spróbować swoich sił w ligach europejskich, zostając szkoleniowcem Arisu Saloniki. W greckim klubie pracował jednak kilka miesięcy i wrócił do Ekstraklasy, w której pracował później z Wisłą Kraków, GKSem Bełchatów, Lechią Gdańsk, ponownie Jagiellonią (wicemistrzostwo 2016/2017) i Cracovią (Puchar i Superpuchar). Przez 2 dni był zatrudniony także na stanowisku szkoleniowca Termaliki Bruk-Bet Nieciecza (6 stycznia 2022 - 8 stycznia 2022). Ostatnimi czasy prowadził reprezentację Polski do lat 21.