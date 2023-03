Grzegorz Krychowiak poza kadrą! Tak Fernando Santos odpowiedział na pytanie o jego nieobecność

Powstała wielka statua Roberta Lewandowskiego i... Ojeju! Co oni mu zrobili z twarzą?

Grzegorz Krychowiak został odstawiony od reprezentacji Polski. Piłkarz Al-Ittihad nie znalazł się na liście powołanych na mecze z Czechami i Albanią. Pomocnik przez lata był ostoją środka pola naszej kadry narodowej. Jak Fernando Santos wypowiedział się na temat braku powołania dla Grzegorza Krychowiaka?

- Nie rozmawiam na temat indywidualnych nazwisk. Postaram się wytłumaczyć, jak wyglądał proces wyboru zawodników. W dwóch krajach bardzo dobrze znałem ligę krajową, tutaj sytuacja była zgoła odmienna - powiedział lakonicznie Fernando Santos.

Fernando Santos ogłosił pierwsze powołania. Nie ma Krychowiaka! Wielkie niespodzianki

Krychowiak poza kadrą. Santos: Mam 90 zawodników na liście

Selekcjoner reprezentacji Polski nie ukrywał, że na liście zawodników do obserwacji ma niemal 100 nazwisk.

- Mamy około 90 zawodnikach na liście. Musimy wybrać 24 lub 25. Coś dla jednych będzie sprawiedliwe, dla innych nie. To, co chcemy osiągnąć to nasze cele. Te 25 nazwisk są dla mnie najważniejsze. Nigdy nie wykluczam zawodników na przyszłość. Niektórzy są częściej powoływani, inni rzadziej - przyznał.

El. Euro 2024: Kiedy mecze Polska - Czechy i Polska - Albania?

Reprezentacja Polski zagra dwa mecze w marcu - oba w ramach eliminacji mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się z Czechami na wyjeździe w Pradze w piątek, 24 marca. Kolejne spotkanie z Albanią zagramy na Stadionie Narodowym trzy dni później.