Grzegorz Krychowiak za tym nie przepadał, ale do tego miał smykałkę. Kiedyś wprawił w zakłopotanie rodziców

Utrzyma klub w lidze saudyjskiej?

Ostatnio Krychowiak był bohaterem zespołu Abha Club. Strzelił dwa gole i jego zespół pokonał 2:0 Al Taee Hail w lidze Arabii Saudyjskiej. W ten sposób klub polskiego pomocnika przerwał koszmarną serię dziewięciu meczów bez wygranej! W każdym razie Abha Club będzie walczył o utrzymanie w elicie. Jednak daleka droga przed jego drużyną, która zajmuje przedostatnie miejsce w tabeli. A z ligi spadają trzy najsłabsze ekipy. Czy Krychowiak pomoże uratować się przed degradacją? Co ciekawe, to on jest najlepszym graczem zespołu.

Długo nie wracał do domu

Jaki Krychowiak był w młodości? Okazuje się, że zawsze najważniejsza w jego życiu była piłka. Choć niezły był w biegach. Odziedziczył to po mamie, która trenowała lekkoatletykę. - Zawsze i wszędzie towarzyszyła mu piłka, a od trzeciego roku życia nie rozstawał się z nią - opowiadała nam przed laty pani Grażyna Krychowiak. - Gdy był starszy, to wiedziałam, że po szkole nie robi nic złego, bo na pewno jest na boisku. Jednak gdy raz długo nie wracał do domu, to zaczęłam się denerwować. Mąż mnie uspokajał. W końcu poszłam sprawdzić co się z nim dzieje. Gdzie był? Kopał sobie sam na szkolnym boisku - wyjawiła wtedy mama byłego reprezentanta Polski.

