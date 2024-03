Radomiak skruszył Stal. Leonardo Rocha najpierw podpadł, a potem zrobił TO [WIDEO]

Tak Raków uwolnił potencjał z Lechem. „ Nie będę zdradzał, jak nazywa się to lekarstwo, bo...”

Najpierw zmarnował rzut karny

W ten sposób Radomiak przerwał serię trzech spotkań bez strzelonego gola. Gospodarze po kwadransie cieszyli się z prowadzenia. Premierową bramkę w ekstraklasie zdobył chorwacki obrońca Luka Vusković, który jest wypożyczony z Tottenhamu. Pod koniec pierwszej części radomianie mieli wyśmienitą okazję na podwyższenie wyniku. Sędzia podyktował rzut karny. Jednak Leonardo Rocha nie wykorzystał szansy. Jego strzał wybronił Mateusz Kochalski, który w tym roku jest w dobrej dyspozycji.

Piękną główką dał wygraną

W drugiej połowie Stal wyrównała. Do siatki gospodarzy trafił Mateusz Matras. Jednak radość mielczan trwała krótko, bo Radomiak odpowiedział błyskawicznie, po trzech minutach. Zrehabilitował się Leonardo Rocha, który zapewnił w ten sposób gospodarzom zwycięstwo. Radomiak awansował na jedenaste miejsce i traci cztery punkty do Stali, która zajmuje ósmą pozycję. 5 marca to ważny dzień dla trenera Radomiaka. Maciej Kędziorek będzie zdawał egzamin, aby uzyskać wymaganą licencję UEFA Pro.

Radomiak Radom - Stal Mielec 2:1

Bramki:

1:0 Luka Vusković 17. min, 1:1 Mateusz Matras 63. min, 2:1 Leonardo Rocha 65. min

Sędziował: Jarosław Przybył. Widzów: 7070

Żółte kartki:

Grzesik, Bruno Jordao (Radomiak) - Guillaumier, Ehmann (Stal)

Radomiak Radom: Filip Majchrowicz - Jan Grzesik, Raphael Rossi, Luka Vusković, Dawid Abramowicz - Lisandro Semedo (69. Vagner Dias), Luizao, Chrístos Donis, Rafał Wolski (69. Jardel), Luis Machado (80. Krystian Okoniewski) - Leonardo Rocha (84. Bruno Jordao)

Stal Mielec: Mateusz Kochalski - Alvis Jaunzems (46. Łukasz Gerstenstein), Marco Ehmann, Mateusz Matras, Bert Esselink, Krystian Getinger - Maciej Domański (88. Mateusz Stępień), Matthew Guillaumier (46. Ion Gheorghe), Piotr Wlazło, Igor Strzałek (46. Koki Hinokio) - Kai Meriluoto (75. Łukasz Wolsztyński)

Wymiana ciosów w Ekstraklasie! Najpierw wyrównuje Matras, ale chwilę później Rocha sprawia, że RKS Radomiak Radom wraca na prowadzenie! ⚽📺 Mecz trwa w CANAL+ SPORT i CANAL+ online: https://t.co/u1Gk15xrgM pic.twitter.com/hObb1TSAbJ— CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) March 4, 2024

