Legia powalczy o mistrzostwo Polski? Kamil Kosowski kreśli scenariusz, nie ma wątpliwości w tym temacie

Trzy remisy z rzędu

Legia wygrała na inaugurację rundy z Ruchem 1:0. Jednak kolejne trzy spotkania w jej wykonaniu rozczarowały. Warszawski zespół trzy raz zremisował, w tym dwa razy na Łazienkowskiej. Bolesna była także wyjazdowa strata punktów z Koroną. Wicemistrz Polski dwa razy prowadził, a mimo to, w końcówce dał sobie wydrzeć zwycięstwo w Kielcach!

Jadą na wstecznym, przepadnie tytuł i puchary?

Stołeczny zespół zajmuje w lidze szóste miejsce. Do prowadzącego Śląska traci siedem punktów. Czy odrobi ten dystans i będzie liczył się w walce o tytuł i europejskie puchary? - W Warszawie diagnoza nie zmienia się od kilku tygodni, bo widać, że Legia jedzie na wstecznym - napisał Kamil Kosowski w felietonie "Trafił Kosa na piłkę" na łamach "Przeglądu Sportowego". (...) - Legia nie popadła w marazm, ale w tym momencie jest drużyną, która nie może myśleć o mistrzostwie Polski. To są marzenia ściętej głowy. Legioniści w obecnej dyspozycji nie mają szans nawet zbliżyć się do pierwszego miejsca. Nie chciałbym być złym prorokiem, ale nie wiem, czy warszawiacy będą na tyle silni, aby zakończyć sezon na podium - prognozował były pomocnik reprezentacji Polski.

