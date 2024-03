Grzegorz Lato w wersji MAX, w blasku chwały. Król strzelców ma mural na miarę swoich piłkarskich osiągnięć

Tomasz Hajto poszedł na całość. Bezpośredni apel do Probierza. Doszłoby do rewolucji

Uroczystość odsłonięcia pamiątkowego muralu miała miejsce we wtorek, 19 marca, ale podziwiać go można było od kilku dni. Ścianą budynku przy ul. Kusocińskiego 15 w Mielcu od jakiegoś czasu zawładnęła śląska grupa Czary-Mury, czyli Marta Piróg i Marek Grela. I to za sprawą tego duetu wizerunek Grzegorza Laty będą mogli podziwiać mieszkańcy Mielca i przybywający do miasta turyści.

- Ten mural to dla mnie ogromne wyróżnienie. Szczególnie że powstaje w mieście, w którym rozpoczynałem swoją przygodę z piłką – powiedział Grzegorz Lato portalowi „podkarpacielive.pl” podczas uroczystości odsłonięcia muralu. Przypomniał, że w ten sposób dołączył do grona innych wielkich postaci polskiego futbolu, uhonorowanych w podobny sposób.

W Łodzi ze ściany kamienicy przy ul. Św. Kazimierza na przechodzących spogląda Włodzimierz Smolarek. W stolicy Kazimierz Górski towarzyszy mieszkańcom bloku przy ul. Madalińskiego 49/51, a jego wizerunkowi towarzyszy słynne hasło polskiego trenera wszech czasów: „Piłka jest okrągła, a bramki są dwie”. Z kolei w Sośnicy, rodzinnych stronach Włodzimierza Lubańskiego, podziwiać można portret „Włodka” – również autorstwa grupy Czary-Mury.

W tym roku przypada 50. rocznica zdobycia przez reprezentację Polski trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata, gdzie Grzegorz Lato został królem strzelców. ⚽️Z tej okazji od teraz nad Mielcem górować będzie postać, dzięki której tego sukcesu w ogóle by nie było. Kolejne… pic.twitter.com/QCxWiE1fnq— STS (@stspolska) March 19, 2024

Odsłonięto mural poświęcony Włodzimierzowi Lubańskiemu