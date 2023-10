Internauci przyłapali Lewandowskiego. To ich wspiera w kampanii wyborczej? Jeden szczegół o wszystkim zaważył

Kampanie wyborcze zawsze są ostre i zdecydowane. Zwłaszcza na jej finiszu, gdy ważą się losy zwycięstwa i porażki. W sondażach nieustannie prowadzi Prawo i Sprawiedliwość, ale na razie niewiele wskazuje na to, aby partia ta miała wystarczającą większość do rządzenia. Do tego zbliża się opozycja z Koalicją Obywatelską na czele, ale i w tym wypadku brakuje głosów, aby zdobyć odpowiednią liczbę mandatów. W sobotę o północy rozpoczyna się cisza wyborcza, a w niedzielę odbędą się wybory.

Lewandowski wspiera Tuska? Burza w Internecie

Do głosowania zachęcają wszyscy. Aktorzy, influencerzy, a także sportowcy. Większość z nich nie wskazuje jednak na kogo głosować, bo mogłoby się to wiązać z krytyką i atakami. Dlatego tym bardziej zaskakuje to, co znalazło się w Internecie. Na platformie X pojawiło się nagranie, jakoby Robert Lewandowski miał podać dalej nagranie na TikToku, pochodzące z profilu Wasze Forum Dialogu.

Nie zostawiono na Robercie Lewandowskim suchej nitki. Ostro wytknięto mu te rzeczy, brutalne postawienie faktów

Nagranie przedstawia Donalda Tuska, który przedstawia spięcie lidera Koalicji Obywatelskiej z dziennikarzem TVP podczas spotkania z mediami. W Internecie pojawiło się mnóstwo obrazków pokazujących, że na koncie Roberta Lewandowskiego na TikToku faktycznie podany dalej jest film z Tuskiem. Internauci od razu zaczęli spekulować, że piłkarz wspiera opozycję, ale czy nie był to po prostu błąd również nie wiadomo.

Robert Lewandowski podaje dalej TikToka sprzyjającego opozycji profilu Wasze Forum Dialogu że spięciem Donalda Tuska z pracownikiem TVP Info. pic.twitter.com/VpmYLkmrpc— Jakub Wencel (@kuba_w) October 11, 2023

Lewy politycznie był od zawsze pro-Tusk.brawo Robert👌 https://t.co/475YTtud02— Cezary Kucharski (@CezaryKucharski) October 11, 2023