Nie zostawiono na Robercie Lewandowskim suchej nitki. Ostro wytknięto mu te rzeczy, brutalne postawienie faktów

Rzadko zdarza się, aby Robert Lewandowski opuszczał zgrupowania reprezentacji Polski. Takie sytuacje można policzyć na palcach jednej ręki, dlatego aktualne wydarzenia są w pewien sposób wyjątkowe. Gdy stało się jasne, że kapitan nie pomoże drużynie w meczach z Wyspami Owczymi i Mołdawią, pojawiły się dwa obozy. Jeden uważał, że to wielka strata, drugi zaś, że niekoniecznie stało się źle, że Lewandowskiego zabraknie na zgrupowaniu.

Węgrzyn wprost o traktowaniu Lewandowskiego

W TVP Sport na temat napastnika wypowiedział Kazimierz Węgrzyn. Były zawodnik, a aktualnie telewizyjny ekspert uważa, że mimo wszystko „Lewemu” poświęca się za dużo uwagi w kontekście reprezentacji. - Wiemy, że Robert z Wyspami Owczymi nam bardzo pomógł w trudnej sytuacji. To jest wielki piłkarz, ale troszkę za bardzo zajmujemy się jednym zawodnikiem – uważa Węgrzyn. Zwrócił również uwagę na rozbieżności między grą Polaka w klubach, a w kadrze.Polscy piłkarze narażeni na ogromne niebezpieczeństwo. To będą bardzo trudne chwile, aż strach o tym czytać

- Lewandowski jest jednym z najlepszych napastników na świecie, ale zobaczmy, gdzie on grał: w Lechu Poznań, Borussii Dortmund, Bayernie Monachium, a teraz w Barcelonie. To są zespoły, które grają ofensywnie, stwarzają bardzo dużo sytuacji. Reprezentacja nie stwarza sobie tylu sytuacji. Jego snajperskie umiejętności nie zawsze się sprawdzają. Dlatego już dawno powinien zaakceptować bycie w dwóch osobach: osobą z klubu i osobą z reprezentacji - powiedział. - Nie wyobrażam sobie, aby go nie powoływać. To piłkarz do pierwszej jedenastki, tylko my za bardzo zagłaskaliśmy Roberta. Dziennikarze wytworzyli trochę narrację, że jak Robert zdobył bramkę, to wygrał mecz. I tak to drużyna też trochę odbierała. Nie zawsze to było fajne. Przy przegrywanych spotkaniach mówiono natomiast, że nie miał wsparcia – uważa.